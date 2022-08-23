***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2022 09:15
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lgıp Funds - Opportunistic Series tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057663
BIST
12:063.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 40,21
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:0618,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1289
En Düşük
18,0210
12:0618,0235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:061.014,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.014,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:04
|BFREN
|1.306,80
|13.198.223
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.526.267
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,12
|80.168.142
|% 9,62
|
|BJKAS
|7,01
|215.050.194
|% 8,85
|
|KGYO
|17,74
|16.605.956
|% -5,64
|
|OYLUM
|3,68
|42.515.251
|% -3,92
|
|ULAS
|3,86
|1.147.678
|% -3,50
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|PSGYO
|4,11
|165.908.720
|% -3,29
|
|THYAO
|68,20
|1.900.276.863
|% 0,66
|
|YKBNK
|5,99
|1.357.854.639
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,15
|1.311.987.218
|% 3,62
|
|PETKM
|11,78
|1.066.951.770
|% -1,59
|
|GARAN
|22,04
|1.062.375.543
|% 4,95
|
|EKGYO
|3,91
|973.274.578
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,99
|1.357.854.639
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,22
|344.409.105
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,15
|1.311.987.218
|% 3,62
|
|ISCTR
|7,93
|855.074.940
|% 6,30
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1236
|18,1299
|% 0,36
|
|Euro
|18,0088
|18,0157
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,2834
|21,3902
|% 0,53
|
|Frank
|18,6799
|18,7924
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8121
|4,8363
|% 0,43
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.825
|6.880
|-2,00
|
|Yarım
|3.326
|3.364
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|97,79
|97,79
|1,31
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19FLAP
Yüzde 7.90 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 507, 411 adet işlem
-
12:18AEFES
Yüzde 4.56 oranında artışla 40.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 687 adet işlem
-
12:17ALBRK
Yüzde 5.74 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 977, 623 adet işlem
-
12:16GLCVY
Yüzde 4.96 oranında artışla 16.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 768 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 3, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 23, 265.00 milyon TL de