***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2023 13:20
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında LGIP Funds - Opportunistic Series tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158589
BIST
14:315.432
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,04
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3123,5960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0353
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3125,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0174
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:311.474,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,63
|Açılış
|: 1.474,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:31
|BJKAS
|17,05
|176.994.726
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|SONME
|36,12
|9.635.752
|% 9,99
|
|INGRM
|556,20
|77.127.264
|% 9,99
|
|BRSAN
|262,10
|759.923.834
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.081.036
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|180,10
|59.417.335
|% -7,69
|
|KTLEV
|15,22
|1.308.447.773
|% -6,28
|
|MERCN
|28,88
|18.883.395
|% -5,62
|
|THYAO
|180,80
|7.364.316.454
|% 1,69
|
|AKBNK
|18,57
|3.177.350.244
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,27
|3.066.103.510
|% 4,43
|
|SASA
|54,70
|3.007.026.542
|% -2,93
|
|ISCTR
|13,45
|2.377.532.202
|% 3,62
|
|YKBNK
|12,27
|3.066.103.510
|% 4,43
|
|ISCTR
|13,45
|2.377.532.202
|% 3,62
|
|AKBNK
|18,57
|3.177.350.244
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,37
|906.207.446
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,55
|247.383.579
|% 2,00
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5884
|23,5960
|% -0,15
|
|Euro
|25,4893
|25,4960
|% 0,07
|
|Sterlin
|29,7065
|29,8555
|% -0,03
|
|Frank
|26,0009
|26,1575
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2628
|6,2942
|% -0,33
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.784
|4.872
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.436
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,04
|0,04
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|1,02
|