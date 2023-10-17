***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.10.2023 11:44
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında LGIP Funds – Opportunistic Series tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207117
BIST
'
11:587.980
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 45,40
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
11:5827,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0796
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
11:5829,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
11:581.722,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.722,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler11:58
|AVTUR
|7,70
|6.758.243
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|65.876.194
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.246.537
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|35.912.006
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.706.392
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.362.119
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.210.746.631
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,40
|1.659.705.959
|% 3,61
|
|TUPRS
|140,50
|1.563.253.043
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,70
|1.228.791.235
|% 2,28
|
|PETKM
|22,40
|1.122.245.540
|% -0,18
|
|EKGYO
|7,50
|967.807.607
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|638.325.087
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|180.365.824
|% 5,68
|
|ODAS
|12,56
|751.237.815
|% -0,32
|
|YKBNK
|18,80
|1.050.246.054
|% 0,59
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9110
|27,9144
|% 0,29
|
|Euro
|29,4505
|29,4645
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,8269
|33,9965
|% -0,14
|
|Frank
|30,7988
|30,9844
|% 0,10
|
|Riyal
|7,4188
|7,4561
|% 0,37
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.723
|1.723
|5,89
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.609
|11.693
|-15,00
|
|Yarım
|5.822
|5.869
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.902
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,41
|89,41
|-0,24
|