***ANELE* *MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.11.2021 09:30
***ANELE******MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE, MERCN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E %32,5 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,26 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) MERCN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0141336 TL Teorik Fiyat: 10,476 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973323
BIST
09:551.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
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1.524
En Düşük
1.522
09:559,5362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0534
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
09:5511,0246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0893
|Açılış
|: 10,9700
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|Önceki Kapanış
|: 11,0600
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11,1161
En Düşük
11,0130
09:55546,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,47
|Açılış
|: 546,55
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,66
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ANELE
|2,67
|8.400.128
|% 19,46
|
|MERCN
|10,49
|7.939.088
|% 1,29
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5306
|9,5362
|% -0,56
|
|Euro
|11,0138
|11,0246
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,9950
|13,0601
|% -0,64
|
|Frank
|10,3621
|10,4245
|% -0,63
|
|Riyal
|2,5345
|2,5472
|% -0,56
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,15
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,33
|