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***ANELE* *MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

01.11.2021 09:30



***ANELE******MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ANELE, MERCN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ANELE.E %32,5 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,26 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) MERCN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0141336 TL Teorik Fiyat: 10,476 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973323


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 2,67 8.400.128 % 19,46  
MERCN 10,49 7.939.088 % 1,29  
DOKTA 29,00 1.399.930 % 0,00  
FRIGO 21,00 10.361.617 % 0,00  
GARAN 9,85 1.896.702.592 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 9,5306 9,5362 % -0,56  
Euro 11,0138 11,0246 % -0,80  
Sterlin 12,9950 13,0601 % -0,64  
Frank 10,3621 10,4245 % -0,63  
Riyal 2,5345 2,5472 % -0,56  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -0,15  
Altın Gr. 547 547 -3,20  
Cumhuriyet 3.601 3.655 -49,00  
Tam 3.586 3.676 -34,88  
Yarım 1.733 1.778 -16,88  
Çeyrek 869 889 -8,43  
Gümüş.Ons 23,81 23,85 -0,06  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,07  
B. Petrol 83,39 83,39 -0,33  
Seans Raporu 09:55
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