***ANELE* *MERKO* *GLYHO* *FRIGO* *ULUFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.11.2021 09:26
***ANELE******MERKO******GLYHO******FRIGO******ULUFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERKO, ANELE, FRIGO, GLYHO, ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976125
BIST
10:581.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.615
En Düşük
1.605
10:589,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0518
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:5811,2875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0651
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:58568,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,25
|Açılış
|: 568,87
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:58
|TSPOR
|6,18
|23.517.527
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,64
|59.276.973
|% 7,63
|
|GSDDE
|4,24
|16.292.302
|% 7,07
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|ERSU
|4,64
|28.373.271
|% -9,90
|
|KARYE
|13,21
|71.164.778
|% -8,52
|
|INVEO
|29,10
|4.473.217
|% -7,91
|
|AKFGY
|5,51
|15.762.053
|% -6,93
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|PETKM
|6,90
|641.142.822
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,09
|640.511.022
|% 1,64
|
|THYAO
|18,30
|621.359.467
|% 1,39
|
|GARAN
|10,70
|575.688.974
|% -0,74
|
|SISE
|9,21
|564.142.425
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,09
|640.511.022
|% 1,64
|
|PETKM
|6,90
|641.142.822
|% 1,17
|
|ODAS
|1,51
|114.371.968
|% 2,03
|
|SISE
|9,21
|564.142.425
|% 2,68
|
|TSKB
|1,61
|86.397.476
|% 0,63
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7245
|9,7294
|% 0,54
|
|Euro
|11,2785
|11,2875
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,1482
|13,2141
|% 0,43
|
|Frank
|10,6032
|10,6671
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5843
|2,5973
|% 0,44
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,39
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,04
|
Seans Raporu
10:58
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11:12GSDDE
Yüzde 6.57 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 876, 107 adet işlem
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11:11TRILC
Yüzde 5.95 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 103, 395 adet işlem
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11:10VERTU
Yüzde 7.40 oranında artışla 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 156, 081 adet işlem
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11:09XU100
Endeks 1, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 6, 441.00 milyon TL de
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11:09GSDDE
Yüzde 7.07 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 819, 175 adet işlem