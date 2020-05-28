***ANELE* *TSKB* *TCELL* *HLGYO* *YKBNK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu









***ANELE******TSKB******TCELL******HLGYO******YKBNK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler AKBNK, ANELE, HLGYO, TCELL, TSKB, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 54.200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHÜT VE TICARET A.S. TREAEPT00017 ANELE E 256.559,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREHLGY00016 HLGYO E 270.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. TRATCELL91M1 TCELL E 7.124,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. TRATSKBW91N0 TSKB E 24.600,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YAPI VE KREDI BANKASI A.S. TRAYKBNK91N6 YKBNK E 327.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847189BIST