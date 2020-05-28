***ANELE* *TSKB* *TCELL* *HLGYO* *YKBNK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
28.05.2020 12:02
***ANELE******TSKB******TCELL******HLGYO******YKBNK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AKBNK, ANELE, HLGYO, TCELL, TSKB, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 54.200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHÜT VE TICARET A.S. TREAEPT00017 ANELE E 256.559,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREHLGY00016 HLGYO E 270.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. TRATCELL91M1 TCELL E 7.124,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. TRATSKBW91N0 TSKB E 24.600,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI YAPI VE KREDI BANKASI A.S. TRAYKBNK91N6 YKBNK E 327.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847189
BIST