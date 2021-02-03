***ANELE* *UTPYA* *PARSN* *BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.02.2021 09:17
***ANELE******UTPYA******PARSN******BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE, BURVA, PARSN, UTPYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907122
BIST
10:341.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,79
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
10:347,1552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0471
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,2044
En Düşük
7,1513
10:348,6119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0556
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6838
En Düşük
8,6072
10:34423,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,53
|Açılış
|: 423,68
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
423,01
BIST En Aktif Hisseler10:34
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|57.204.383
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|4.934.651
|% 9,94
|
|ISKPL
|25,90
|4.026.906
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|32,70
|8.369.663
|% -9,17
|
|ESEN
|34,70
|62.097.706
|% -6,72
|
|ODAS
|4,22
|429.739.057
|% 5,24
|
|ISFIN
|4,31
|315.540.690
|% 3,61
|
|DOHOL
|4,10
|261.016.359
|% -2,84
|
|KOZAL
|122,70
|220.628.099
|% 1,15
|
|KRDMD
|6,93
|200.767.079
|% -0,72
|
|ODAS
|4,22
|429.739.057
|% 5,24
|
|ISFIN
|4,31
|315.540.690
|% 3,61
|
|SKBNK
|1,50
|101.980.054
|% 1,35
|
|DOHOL
|4,10
|261.016.359
|% -2,84
|
|ALBRK
|2,24
|107.234.468
|% 5,16
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1508
|7,1552
|% -0,65
|
|Euro
|8,6043
|8,6119
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,7534
|9,8023
|% -0,57
|
|Frank
|7,9456
|7,9935
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9045
|1,9140
|% -0,51
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|3,18
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,07
|
|B. Petrol
|57,78
|57,78
|-0,02
|