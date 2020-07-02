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***ANELT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

02.07.2020 20:02
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***ANELT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

  Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (ANELT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 02.07.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle aşağıdaki tabloda yer alan şahıs hakkında,
A)  6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
B) Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No

Vehbi Hakan ORALKAN 12696898
 Karar, 2020/41 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854254


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