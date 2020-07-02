***ANELT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ANELT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ANELT]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAnel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (ANELT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 02.07.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle aşağıdaki tabloda yer alan şahıs hakkında,A) 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,B) Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesinekarar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil NoVehbi Hakan ORALKAN 12696898Karar, 2020/41 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854254BIST