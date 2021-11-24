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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2021 18:26
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Aç


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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24.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi pozisyonuna yeni bir kişi atanması için çalışmalarını devam ettirmekte olup, pozisyon ataması gerçekleşene kadar Yatırımcı İlişkileri görev ve sorumlulukları Mali İşler departmanımız tarafından yerine getirilecektir. İletişim için "yatirimci.iliskileri@anatoliageneworks.com" e-mail adresini kullanabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979504


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PRKAB 65,45 47.312.300 % 10,00  
RAYSG 11,33 2.717.681 % 10,00  
UZERB 30,80 760.852 % 10,00  
SNKRN 25,74 2.018.562 % 10,00  
RALYH 14,74 20.431.971 % 10,00  
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Dolar 12,3617 12,3956 % -3,21  
Euro 13,8433 13,8822 % -3,84  
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Altın Ons 1.781 1.781 -9,67  
Altın Gr. 696 696 -42,83  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,49 23,51 -0,18  
Gümüş Gr. 9,17 9,18 -0,59  
B. Petrol 82,43 82,43 0,12  
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