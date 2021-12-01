***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Rıza TÜZÜNGÜVEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.12.2021 +90 216 336 10 66 yatirimci.iliskileri@anatoliageneworks.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204194/700904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980472BIST