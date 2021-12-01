***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2021 15:24
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.12.2021 +90 216 336 10 66 yatirimci.iliskileri@anatoliageneworks.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204194/700904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980472
BIST
16:371.851
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 41,28
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
16:3713,3513
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -0,3198
|Açılış
|: 13,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
16:3715,1389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -0,3876
|Açılış
|: 14,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
16:37760,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -17,80
|Açılış
|: 760,94
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.516.190
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|240.784.594
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.143.837.533
|% 1,93
|
|THYAO
|18,67
|2.809.611.578
|% 8,42
|
|SISE
|12,93
|2.199.878.857
|% 3,03
|
|ASELS
|22,04
|1.898.293.390
|% 1,38
|
|SASA
|45,56
|1.775.586.944
|% 4,98
|
|YKBNK
|3,27
|952.628.796
|% 3,15
|
|GARAN
|11,64
|3.143.837.533
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|598.244.262
|% 2,23
|
|TSKB
|1,50
|305.392.032
|% 1,35
|
|SISE
|12,93
|2.199.878.857
|% 3,03
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3070
|13,3513
|% -2,34
|
|Euro
|15,0865
|15,1389
|% -2,50
|
|Sterlin
|17,5813
|17,6695
|% -3,00
|
|Frank
|14,3223
|14,4086
|% -3,42
|
|Riyal
|3,5171
|3,5348
|% -3,17
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|16,13
|
|Altın Gr.
|761
|762
|-17,07
|
|Cumhuriyet
|5.013
|5.088
|27,00
|
|Tam
|5.005
|5.136
|47,71
|
|Yarım
|2.420
|2.485
|23,95
|
|Çeyrek
|1.213
|1.242
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|-0,32
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|2,15
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:47TEZOL
Yüzde 7.88 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 852, 040 adet işlem
-
16:46RYGYO
Yüzde 7.74 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 286, 132 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 93 artarak (% 2.62 ) 1, 994
-
16:45AKFGY
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 893, 172 adet işlem
-
16:44MEGAP
Yüzde 7.05 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 667, 829 adet işlem