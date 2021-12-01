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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2021 15:24
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.12.2021 +90 216 336 10 66 yatirimci.iliskileri@anatoliageneworks.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204194/700904




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980472


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BIST En Aktif Hisseler16:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
SONME 34,12 1.516.190 % 9,99  
SNPAM 10,24 407.148 % 9,99  
QNBFL 74,35 245.053 % 9,99  
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16:37 Alış Satış %  
Dolar 13,3070 13,3513 % -2,34  
Euro 15,0865 15,1389 % -2,50  
Sterlin 17,5813 17,6695 % -3,00  
Frank 14,3223 14,4086 % -3,42  
Riyal 3,5171 3,5348 % -3,17  
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16:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 16,13  
Altın Gr. 761 762 -17,07  
Cumhuriyet 5.013 5.088 27,00  
Tam 5.005 5.136 47,71  
Yarım 2.420 2.485 23,95  
Çeyrek 1.213 1.242 11,54  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 -0,05  
Gümüş Gr. 9,69 9,70 -0,32  
B. Petrol 71,38 71,38 2,15  
Seans Raporu 16:37
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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