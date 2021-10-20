***ANGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ANGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ANGEN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAnatolia Tanı ve Biyoteknoloji payları, 21/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 110.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XUTUM 21/10/2021ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XTUMY 21/10/2021ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XYLDZ 21/10/2021ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XHARZ 21/10/2021ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XUSIN 21/10/2021ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XKMYA 21/10/2021ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XSIST 21/10/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971565BIST