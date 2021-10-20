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***ANGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

20.10.2021 17:03



***ANGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji payları, 21/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 110.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XUTUM 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XTUMY 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XYLDZ 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XHARZ 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XUSIN 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XKMYA 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XSIST 21/10/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971565


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Altın Gr. 529 529 0,41  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,40  
Gümüş Gr. 7,14 7,15 0,07  
B. Petrol 84,38 84,38 -0,70  
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