***ANGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
20.10.2021 17:03
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji payları, 21/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 110.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XUTUM 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XTUMY 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XYLDZ 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XHARZ 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XUSIN 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XKMYA 21/10/2021
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI XSIST 21/10/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971565
BIST
17:191.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
17:199,2520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0423
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
17:1910,7827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0434
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
17:19529,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,57
|Açılış
|: 529,19
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler17:19
|IHYAY
|0,88
|26.813.520
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|4.992.307
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|22.339.135
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|195.596.509
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,06
|165.348.415
|% 9,66
|
|BIOEN
|27,00
|149.514.785
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|SANFM
|25,66
|7.844.636
|% -5,87
|
|DITAS
|18,10
|28.887.174
|% -5,78
|
|THYAO
|13,95
|2.011.355.273
|% -2,58
|
|GARAN
|9,12
|1.472.448.041
|% 1,00
|
|GUBRF
|57,50
|1.009.808.613
|% 6,48
|
|ASELS
|16,47
|624.423.723
|% 0,43
|
|TUPRS
|132,10
|622.921.588
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,96
|527.697.000
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,45
|594.788.163
|% 1,66
|
|GARAN
|9,12
|1.472.448.041
|% 1,00
|
|THYAO
|13,95
|2.011.355.273
|% -2,58
|
|TSPOR
|3,78
|371.785.571
|% 6,78
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2481
|9,2520
|% -0,46
|
|Euro
|10,7739
|10,7827
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,7311
|12,7949
|% -0,35
|
|Frank
|10,0116
|10,0719
|% -0,14
|
|Riyal
|2,4600
|2,4723
|% -0,38
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|11,57
|
|Altın Gr.
|529
|529
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,70
|