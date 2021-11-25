***ANGEN* *MARTI* *DITAS* *MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.11.2021 09:27
***ANGEN******MARTI******DITAS******MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANGEN, DITAS, MARTI]
İlgili Fonlar [MAC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979543
BIST
09:551.816
En Yüksek
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|: 0,23%
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|Açılış
|: 1.816
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|Önceki Kapanış
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704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler09:55
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|5.917.171
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
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|RALYH
|16,21
|1.160.328
|% 9,97
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
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|TETMT
|215,00
|221.880
|% -5,74
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|KZBGY
|32,00
|495.168
|% -5,21
|
|DITAS
|26,24
|574.735
|% -4,37
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|TSPOR
|8,06
|1.758.200
|% -1,95
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|ISFIN
|3,47
|88.651.380
|% 0,00
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|PRKME
|5,89
|34.991.924
|% 0,00
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|KUTPO
|106,00
|21.796.144
|% 0,95
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|ESCAR
|27,06
|18.215.778
|% 0,00
|
|SASA
|39,22
|17.332.769
|% 2,03
|
|ISFIN
|3,47
|88.651.380
|% 0,00
|
|ODAS
|1,60
|14.373.070
|% 0,63
|
|PRKME
|5,89
|34.991.924
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,72
|3.458.409
|% 0,00
|
|GENTS
|3,55
|16.367.098
|% 0,00
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|09:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|12,1204
|12,1724
|% 2,40
|
|Euro
|13,6045
|13,6762
|% 2,60
|
|Sterlin
|16,0849
|16,1656
|% 1,80
|
|Frank
|12,8967
|12,9744
|% 1,72
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|Riyal
|3,2127
|3,2288
|% 1,69
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|09:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,22
|
|Altın Gr.
|698
|698
|14,24
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
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|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,12
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|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,18
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|0,19
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