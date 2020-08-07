***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
07.08.2020 08:56
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866265
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
0
En Düşük
0
18:057,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0786
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3096
En Düşük
7,2144
18:058,6516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6566
En Düşük
8,5597
18:05483,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,96
|Açılış
|: 483,39
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,30
En Düşük
478,68
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5491
|9,5970
|% 0,86
|
|Frank
|7,9741
|8,0221
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9400
|1,9498
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,23
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.306
|3.487
|26,30
|
|Yarım
|1.605
|1.690
|12,70
|
|Çeyrek
|805
|850
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|28,51
|28,55
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,01
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,03
|
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