***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
07.08.2020 08:57
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866266
BIST
10:111.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -10,29
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.032
En Düşük
1.018
10:117,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0904
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3190
En Düşük
7,2144
10:118,6757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6757
En Düşük
8,5597
10:11484,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,73
|Açılış
|: 484,16
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|58.841
|% 9,85
|
|RTALB
|51,25
|31.690.010
|% 8,63
|
|KLGYO
|9,39
|13.306.922
|% 7,81
|
|HDFGS
|3,69
|3.026.714
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,82
|158.190.697
|% -3,70
|
|ASELS
|14,92
|102.585.635
|% -2,29
|
|SISE
|5,82
|66.481.099
|% 1,22
|
|GARAN
|6,49
|60.679.523
|% 0,31
|
|AKBNK
|4,70
|51.713.821
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|158.190.697
|% -3,70
|
|TSKB
|1,02
|31.416.420
|% -1,92
|
|IHLAS
|0,72
|13.564.177
|% -5,26
|
|KRDMD
|2,54
|40.696.240
|% -1,93
|
|ODAS
|2,08
|28.214.503
|% -1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5608
|9,6088
|% 0,98
|
|Frank
|7,9888
|8,0370
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9426
|1,9523
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|-4,20
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.299
|3.485
|24,50
|
|Yarım
|1.601
|1.689
|11,90
|
|Çeyrek
|803
|850
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,08
|