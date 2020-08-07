***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
07.08.2020 09:56
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866313
BIST
10:181.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.032
En Düşük
1.018
10:187,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0901
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3187
En Düşük
7,2144
10:188,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0600
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6724
En Düşük
8,5597
10:18484,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,85
|Açılış
|: 484,45
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|65.653
|% 9,85
|
|RTALB
|51,00
|37.464.674
|% 8,10
|
|ERSU
|4,74
|12.973.794
|% 7,24
|
|HDFGS
|3,69
|3.619.050
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|212.774.603
|% -5,29
|
|ASELS
|14,83
|116.999.780
|% -2,88
|
|SISE
|5,80
|78.001.135
|% 0,87
|
|GARAN
|6,47
|72.826.313
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,69
|63.920.161
|% -0,21
|
|EKGYO
|1,79
|212.774.603
|% -5,29
|
|TSKB
|1,03
|31.811.498
|% -0,96
|
|IHLAS
|0,71
|15.829.044
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,52
|49.752.161
|% -2,70
|
|ODAS
|2,07
|34.412.546
|% -2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5620
|9,6100
|% 1,00
|
|Frank
|7,9922
|8,0404
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9432
|1,9529
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,21
|
|Altın Gr.
|482
|483
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.199
|3.364
|19,80
|
|Tam
|3.295
|3.481
|20,50
|
|Yarım
|1.599
|1.687
|9,90
|
|Çeyrek
|802
|849
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,39
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,23
|
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