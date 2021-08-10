***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956690
BIST
10:071.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.431
En Düşük
1.426
10:078,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:0710,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1354
10:07482,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,35
|Açılış
|: 482,54
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler10:07
|RODRG
|17,84
|1.057.305
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|13.860.337
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|AYES
|20,28
|98.682
|% 8,33
|
|KAPLM
|27,40
|3.647.582
|% 8,30
|
|DYOBY
|11,39
|6.867.111
|% -9,96
|
|IDGYO
|4,03
|1.315.154
|% -9,84
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|FADE
|10,01
|18.087.172
|% -8,83
|
|MRSHL
|245,90
|651.208
|% -7,38
|
|EREGL
|19,87
|96.261.026
|% -3,17
|
|GENIL
|15,24
|84.697.367
|% 6,57
|
|GARAN
|9,11
|51.891.065
|% -0,33
|
|KOZAL
|106,80
|50.036.810
|% 0,38
|
|SISE
|8,20
|46.448.909
|% 0,24
|
|IHLAS
|0,59
|5.306.975
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,85
|15.640.588
|% -0,54
|
|DAGI
|3,95
|31.216.688
|% 1,28
|
|MRGYO
|1,06
|6.155.929
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,45
|14.126.273
|% 0,41
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6391
|8,6421
|% 0,04
|
|Euro
|10,1471
|10,1538
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9317
|11,9916
|% 0,10
|
|Frank
|9,3586
|9,4150
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2979
|2,3094
|% 0,11
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,06
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|69,91
|69,91
|0,87
|