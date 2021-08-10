***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956706
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
0
En Düşük
0
18:058,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
18:0510,1544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0068
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1374
18:05483,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 483,23
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|SASA
|29,10
|284.290.899
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|SASA
|29,10
|284.290.899
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|95.015.376
|% 0,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,96
|33.194.235
|% 0,00
|
|AYDEM
|8,00
|242.498.365
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6425
|8,6468
|% 0,10
|
|Euro
|10,1495
|10,1544
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9141
|11,9739
|% -0,05
|
|Frank
|9,3448
|9,4011
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2953
|2,3068
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|7,86
|
|Altın Gr.
|482
|482
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,07
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|0,88
|