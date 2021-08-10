***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:50
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956718
BIST
09:551.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.430
En Düşük
1.430
09:558,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
09:5510,1563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1374
09:55482,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,53
|Açılış
|: 482,71
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|SASA
|29,10
|284.290.899
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|SAYAS
|24,18
|12.789.960
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,89
|577.305
|% 0,00
|
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|SASA
|29,10
|284.290.899
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|SAYAS
|24,18
|12.789.960
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,89
|577.305
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6413
|8,6448
|% 0,08
|
|Euro
|10,1484
|10,1563
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9404
|12,0002
|% 0,17
|
|Frank
|9,3632
|9,4196
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2992
|2,3107
|% 0,17
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,25
|
|Altın Gr.
|483
|483
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|0,85
|