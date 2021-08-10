***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 11:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956814
BIST
11:241.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:248,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:2410,1537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:24482,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,00
|Açılış
|: 482,08
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:24
|GENIL
|15,73
|381.044.812
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.578.109
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|15.691.107
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.261.508
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|46.428.849
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.712.311
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,44
|92.367.109
|% -9,57
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,25
|23.409.863
|% -7,61
|
|SISE
|8,40
|568.675.299
|% 2,69
|
|EREGL
|19,79
|483.233.978
|% -3,56
|
|GENIL
|15,73
|381.044.812
|% 10,00
|
|GARAN
|9,08
|293.453.585
|% -0,66
|
|KOZAL
|107,70
|227.491.712
|% 1,22
|
|SISE
|8,40
|568.675.299
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,86
|72.901.079
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|293.453.585
|% -0,66
|
|YKBNK
|2,46
|72.152.258
|% 0,82
|
|DOHOL
|2,72
|79.610.934
|% 1,12
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6444
|8,6468
|% 0,10
|
|Euro
|10,1499
|10,1537
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9459
|12,0058
|% 0,22
|
|Frank
|9,3497
|9,4061
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2978
|2,3093
|% 0,11
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,32
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,55
|0,03
|
|B. Petrol
|70,10
|70,10
|1,06
|