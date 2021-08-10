***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 11:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956822
BIST
11:541.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:548,6433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:5410,1424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0188
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:54480,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 480,84
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:54
|RODRG
|17,84
|1.730.872
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|13.848.191
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.714.530
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.563.106
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|48.166.196
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.735.298
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,45
|99.773.707
|% -9,49
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,23
|26.807.121
|% -8,04
|
|SISE
|8,37
|611.486.317
|% 2,32
|
|EREGL
|19,73
|555.874.930
|% -3,85
|
|GENIL
|15,59
|501.537.701
|% 9,02
|
|GARAN
|9,10
|368.426.826
|% -0,44
|
|KOZAL
|107,50
|237.282.611
|% 1,03
|
|SISE
|8,37
|611.486.317
|% 2,32
|
|GARAN
|9,10
|368.426.826
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,86
|73.451.333
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|89.276.462
|% 1,23
|
|GENIL
|15,59
|501.537.701
|% 9,02
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6392
|8,6433
|% 0,06
|
|Euro
|10,1371
|10,1424
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9424
|12,0022
|% 0,19
|
|Frank
|9,3429
|9,3992
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2962
|2,3077
|% 0,04
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|1,86
|
|Altın Gr.
|481
|481
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|70,19
|70,19
|1,15
|