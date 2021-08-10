***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 12:00
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956828
BIST
11:491.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:498,6461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:4910,1466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:49481,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 481,30
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:49
|RODRG
|17,84
|1.689.412
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|13.775.052
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.711.993
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.549.620
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|46.867.451
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.728.693
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,44
|99.000.402
|% -9,57
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,25
|26.229.227
|% -7,61
|
|SISE
|8,37
|606.676.329
|% 2,32
|
|EREGL
|19,74
|533.064.322
|% -3,80
|
|GENIL
|15,64
|489.383.247
|% 9,37
|
|GARAN
|9,11
|359.059.481
|% -0,33
|
|KOZAL
|107,60
|235.341.295
|% 1,13
|
|SISE
|8,37
|606.676.329
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,85
|73.311.083
|% -0,54
|
|GARAN
|9,11
|359.059.481
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,47
|89.208.969
|% 1,23
|
|GENIL
|15,64
|489.383.247
|% 9,37
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6431
|8,6461
|% 0,09
|
|Euro
|10,1391
|10,1466
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9549
|12,0149
|% 0,30
|
|Frank
|9,3555
|9,4118
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,13
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,00
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|70,10
|70,10
|1,06
|
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