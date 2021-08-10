***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 12:03
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956831
BIST
11:561.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:568,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:5610,1659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:56481,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,35
|Açılış
|: 481,14
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:56
|RODRG
|17,84
|1.754.047
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.758.376
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.733.410
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.572.756
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|48.821.646
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.735.568
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,47
|100.407.382
|% -9,33
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,20
|27.628.149
|% -8,70
|
|SISE
|8,38
|624.192.771
|% 2,44
|
|EREGL
|19,74
|567.824.491
|% -3,80
|
|GENIL
|15,20
|521.419.639
|% 6,29
|
|GARAN
|9,09
|371.905.064
|% -0,55
|
|KOZAL
|107,40
|239.034.730
|% 0,94
|
|SISE
|8,38
|624.192.771
|% 2,44
|
|GARAN
|9,09
|371.905.064
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,85
|73.480.789
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,47
|89.607.190
|% 1,23
|
|GENIL
|15,20
|521.419.639
|% 6,29
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6377
|8,6425
|% 0,05
|
|Euro
|10,1367
|10,1659
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9474
|12,0073
|% 0,23
|
|Frank
|9,3452
|9,4015
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2972
|2,3088
|% 0,09
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,50
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|70,23
|70,23
|1,19
|