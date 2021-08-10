***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 12:04
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956832
BIST
12:071.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:078,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:0710,1390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0222
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:07480,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 480,66
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:07
|RODRG
|17,84
|1.755.527
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.786.838
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.761.081
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.647.255
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|49.215.110
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.736.515
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,46
|101.669.322
|% -9,41
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,21
|28.380.976
|% -8,48
|
|SISE
|8,40
|682.986.928
|% 2,69
|
|EREGL
|19,73
|584.951.636
|% -3,85
|
|GENIL
|15,47
|541.522.681
|% 8,18
|
|GARAN
|9,10
|374.790.151
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,82
|248.758.269
|% -1,88
|
|SISE
|8,40
|682.986.928
|% 2,69
|
|GARAN
|9,10
|374.790.151
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,86
|73.862.984
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|89.880.711
|% 1,23
|
|GENIL
|15,47
|541.522.681
|% 8,18
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6352
|8,6410
|% 0,03
|
|Euro
|10,1332
|10,1390
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9460
|12,0059
|% 0,22
|
|Frank
|9,3473
|9,4036
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2981
|2,3096
|% 0,12
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,10
|
|Altın Gr.
|481
|481
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-6,36
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-3,08
|
|Çeyrek
|772
|790
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|70,22
|70,22
|1,18
|