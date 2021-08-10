***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 11:44
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956820
BIST
16:011.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
16:018,6094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0289
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:0110,0973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0639
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:01478,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,85
|Açılış
|: 478,34
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler15:59
|KARYE
|11,88
|103.839.743
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.001.184
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.394.056
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.716.822
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.001.919
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.907.955
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,45
|125.783.038
|% -9,49
|
|MRSHL
|244,70
|3.694.224
|% -7,83
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,36
|1.085.931.630
|% 2,20
|
|EREGL
|19,66
|1.035.161.680
|% -4,19
|
|GENIL
|15,54
|839.083.242
|% 8,67
|
|GARAN
|9,16
|837.758.923
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,95
|651.347.505
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,48
|410.751.274
|% 1,64
|
|SISE
|8,36
|1.085.931.630
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,87
|174.319.751
|% 0,54
|
|GARAN
|9,16
|837.758.923
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,95
|651.347.505
|% -0,25
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6025
|8,6071
|% -0,36
|
|Euro
|10,0605
|10,1120
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8719
|11,9315
|% -0,40
|
|Frank
|9,2746
|9,3304
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2850
|2,2964
|% -0,45
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,60
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.163
|3.243
|-27,90
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,49
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,75
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|0,63
|