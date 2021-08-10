***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 11:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956823
BIST
15:591.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
15:598,6074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:5910,0939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0673
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:59478,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,97
|Açılış
|: 478,21
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler15:59
|KARYE
|11,88
|103.841.430
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.001.202
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.394.056
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.717.589
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.028.533
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.907.955
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,44
|125.977.475
|% -9,57
|
|MRSHL
|244,80
|3.695.693
|% -7,80
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,37
|1.085.945.972
|% 2,32
|
|EREGL
|19,65
|1.039.962.449
|% -4,24
|
|GARAN
|9,18
|883.544.513
|% 0,44
|
|GENIL
|15,56
|840.635.440
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,95
|651.385.935
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,48
|411.807.486
|% 1,64
|
|SISE
|8,37
|1.085.945.972
|% 2,32
|
|GARAN
|9,18
|883.544.513
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,86
|174.346.832
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,95
|651.385.935
|% -0,25
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6036
|8,6074
|% -0,36
|
|Euro
|10,0859
|10,0939
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,8822
|11,9418
|% -0,31
|
|Frank
|9,2814
|9,3373
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2873
|2,2987
|% -0,35
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.160
|3.239
|-31,36
|
|Yarım
|1.527
|1.567
|-15,17
|
|Çeyrek
|766
|783
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,68
|69,68
|0,64
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