***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 11:45
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054053
BIST
12:172.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 12,80
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
12:1717,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0602
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
12:1718,3809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1032
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3809
En Düşük
18,2578
12:171.035,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.035,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler12:17
|MGROS
|66,10
|357.276.231
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|371.675
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|93.915.633
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|28.492.938
|% 9,92
|
|VKFYO
|7,09
|2.282.143
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|10.693.129
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|719.509
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|9.821.729
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|1.130.877
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,04
|1.045.334.177
|% -9,75
|
|THYAO
|59,10
|1.755.958.955
|% 0,85
|
|KOZAL
|158,90
|1.164.448.554
|% -8,47
|
|YKBNK
|5,35
|1.132.423.669
|% 2,10
|
|KOZAA
|27,04
|1.045.334.177
|% -9,75
|
|AKBNK
|9,79
|769.675.105
|% 3,27
|
|YKBNK
|5,35
|1.132.423.669
|% 2,10
|
|ZOREN
|2,66
|456.742.045
|% 2,70
|
|ISCTR
|6,03
|707.872.647
|% 1,17
|
|TSKB
|3,34
|364.916.917
|% 2,77
|
|SNGYO
|3,70
|354.256.116
|% 1,37
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9471
|17,9591
|% 0,34
|
|Euro
|18,3683
|18,3809
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,6451
|21,7537
|% 0,36
|
|Frank
|18,7951
|18,9084
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% 0,22
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.006
|-4,00
|
|Tam
|6.934
|6.986
|-11,00
|
|Yarım
|3.378
|3.415
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,97
|95,97
|-0,34
|