***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 12:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054062
BIST
12:172.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 12,80
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
12:1717,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0602
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
12:1718,3809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1032
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3809
En Düşük
18,2578
12:171.035,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.035,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler12:15
|MGROS
|66,10
|357.154.078
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|371.675
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|93.856.952
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|28.492.938
|% 9,92
|
|VKFYO
|7,09
|2.281.342
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|10.693.129
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|719.509
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|9.785.363
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|1.130.877
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,04
|1.042.266.309
|% -9,75
|
|THYAO
|59,10
|1.754.628.298
|% 0,85
|
|KOZAL
|158,80
|1.162.359.213
|% -8,53
|
|YKBNK
|5,35
|1.119.259.838
|% 2,10
|
|KOZAA
|27,04
|1.042.266.309
|% -9,75
|
|AKBNK
|9,78
|762.349.485
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,35
|1.119.259.838
|% 2,10
|
|ZOREN
|2,66
|455.816.351
|% 2,70
|
|ISCTR
|6,03
|700.914.594
|% 1,17
|
|TSKB
|3,34
|350.223.952
|% 2,77
|
|SNGYO
|3,70
|353.724.089
|% 1,37
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9517
|17,9638
|% 0,36
|
|Euro
|18,3649
|18,3793
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,6485
|21,7571
|% 0,38
|
|Frank
|18,7955
|18,9087
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7610
|4,7848
|% 0,22
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,15
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.006
|-4,00
|
|Tam
|6.933
|6.985
|-12,00
|
|Yarım
|3.378
|3.415
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,93
|95,93
|-0,38
|