***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 12:17
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054065
BIST
13:382.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 13,34
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
13:3817,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0606
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
13:3818,3956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1179
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3956
En Düşük
18,2578
13:381.035,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.035,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler13:38
|MGROS
|66,10
|380.568.561
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|908.857
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|239.735.260
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.368.143
|% 9,95
|
|ASUZU
|264,50
|190.622.047
|% 9,93
|
|OLMK
|12,80
|11.781.141
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|2.257.938
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|10.997.850
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.240.121.559
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.028.254
|% -9,94
|
|THYAO
|58,95
|1.925.277.518
|% 0,60
|
|YKBNK
|5,34
|1.417.650.867
|% 1,91
|
|KOZAL
|158,60
|1.306.459.583
|% -8,64
|
|KOZAA
|26,98
|1.240.121.559
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,74
|1.141.139.946
|% 2,74
|
|YKBNK
|5,34
|1.417.650.867
|% 1,91
|
|ZOREN
|2,66
|506.784.882
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,54
|660.352.471
|% 2,31
|
|TSKB
|3,38
|493.121.092
|% 4,00
|
|ODAS
|3,92
|554.783.012
|% -6,44
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9503
|17,9595
|% 0,34
|
|Euro
|18,3811
|18,3956
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,6530
|21,7616
|% 0,40
|
|Frank
|18,8382
|18,9517
|% 0,68
|
|Riyal
|4,7624
|4,7863
|% 0,25
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.907
|7.012
|2,00
|
|Tam
|6.940
|6.990
|-7,00
|
|Yarım
|3.381
|3.417
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|95,11
|95,11
|-1,20
|