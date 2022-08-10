***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 15:10
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054117
BIST
15:082.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 14,07
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
15:0817,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0718
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9707
En Düşük
17,8497
15:0818,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1437
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4299
En Düşük
18,2578
15:081.035,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.035,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ASUZU
|264,60
|196.087.862
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|383.006.726
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|243.852.303
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.740.291
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|13.650.351
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.051.803
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.358.378.044
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,40
|1.475.500.942
|% -9,33
|
|THYAO
|59,15
|2.347.696.705
|% 0,94
|
|YKBNK
|5,33
|1.615.471.141
|% 1,72
|
|KOZAL
|157,40
|1.475.500.942
|% -9,33
|
|KOZAA
|26,98
|1.358.378.044
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,74
|1.303.141.130
|% 2,74
|
|YKBNK
|5,33
|1.615.471.141
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,53
|974.348.219
|% 2,02
|
|ZOREN
|2,75
|644.044.267
|% 6,18
|
|ODAS
|3,94
|898.036.434
|% -5,97
|
|TSKB
|3,35
|561.920.387
|% 3,08
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9439
|17,9707
|% 0,40
|
|Euro
|18,4040
|18,4214
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,6974
|21,8063
|% 0,60
|
|Frank
|18,8761
|18,9898
|% 0,88
|
|Riyal
|4,7628
|4,7867
|% 0,26
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-1,28
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,32
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-9,00
|
|Tam
|6.933
|6.984
|-13,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|-1,62
|