***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 15:10
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054118
BIST
14:572.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 14,24
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
14:5717,9625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0636
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
14:5718,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1496
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4299
En Düşük
18,2578
14:571.034,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.034,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler14:55
|MGROS
|66,10
|382.677.350
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.001.867
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|333.515.189
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|243.677.466
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|13.357.717
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|11.853.553
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.357.639.656
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,80
|1.397.215.211
|% -9,10
|
|THYAO
|59,20
|2.316.834.046
|% 1,02
|
|YKBNK
|5,35
|1.600.570.514
|% 2,10
|
|KOZAL
|157,80
|1.397.215.211
|% -9,10
|
|KOZAA
|26,98
|1.357.639.656
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,75
|1.281.146.156
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,35
|1.600.570.514
|% 2,10
|
|EKGYO
|3,53
|968.927.130
|% 2,02
|
|ZOREN
|2,74
|636.224.177
|% 5,79
|
|ODAS
|3,93
|891.144.127
|% -6,21
|
|TSKB
|3,36
|558.627.376
|% 3,38
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9506
|17,9574
|% 0,33
|
|Euro
|18,4077
|18,4237
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,6962
|21,8051
|% 0,60
|
|Frank
|18,8620
|18,9756
|% 0,81
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,23
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,32
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-9,00
|
|Tam
|6.933
|6.984
|-13,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|-1,60
|