***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 15:18
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054121
BIST
15:072.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 14,11
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
15:0717,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0657
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
15:0718,4215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1438
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4299
En Düşük
18,2578
15:071.035,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.035,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MGROS
|66,10
|383.006.726
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|243.852.303
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.520.304
|% 9,92
|
|KONTR
|186,50
|345.888.568
|% 9,90
|
|OLMK
|12,80
|13.650.351
|% -9,99
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,40
|1.475.500.942
|% -9,33
|
|POLTK
|781,20
|8.523.836
|% -6,86
|
|ODAS
|3,94
|898.036.434
|% -5,97
|
|KOZAL
|157,40
|1.475.500.942
|% -9,33
|
|EKGYO
|3,53
|974.348.219
|% 2,02
|
|ODAS
|3,94
|898.036.434
|% -5,97
|
|KONTR
|186,50
|345.888.568
|% 9,90
|
|OBASE
|18,57
|243.852.303
|% 9,95
|
|EKGYO
|3,53
|974.348.219
|% 2,02
|
|ODAS
|3,94
|898.036.434
|% -5,97
|
|KLGYO
|1,41
|187.590.378
|% 2,92
|
|MOBTL
|1,98
|164.600.029
|% -0,50
|
|ADESE
|0,88
|34.396.271
|% -1,12
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9525
|17,9646
|% 0,37
|
|Euro
|18,4061
|18,4215
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,6886
|21,7974
|% 0,56
|
|Frank
|18,8731
|18,9868
|% 0,87
|
|Riyal
|4,7619
|4,7858
|% 0,24
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,32
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-9,00
|
|Tam
|6.933
|6.984
|-13,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|-1,60
|
Seans Raporu
15:07
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