***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 15:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054122
BIST
15:072.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 14,11
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
15:0717,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0657
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
15:0718,4215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1438
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4299
En Düşük
18,2578
15:071.035,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.035,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:05
|MGROS
|66,10
|382.905.857
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.007.953
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|333.727.540
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|243.749.834
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|13.433.647
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|11.958.529
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.357.942.182
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,20
|1.423.673.794
|% -9,45
|
|THYAO
|59,20
|2.327.037.093
|% 1,02
|
|YKBNK
|5,34
|1.602.566.454
|% 1,91
|
|KOZAL
|157,20
|1.423.673.794
|% -9,45
|
|KOZAA
|26,98
|1.357.942.182
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,75
|1.287.476.002
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,34
|1.602.566.454
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,53
|969.550.563
|% 2,02
|
|ZOREN
|2,74
|640.204.407
|% 5,79
|
|ODAS
|3,93
|893.629.523
|% -6,21
|
|TSKB
|3,35
|559.075.728
|% 3,08
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9514
|17,9669
|% 0,38
|
|Euro
|18,4120
|18,4269
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,6977
|21,8066
|% 0,60
|
|Frank
|18,8657
|18,9793
|% 0,83
|
|Riyal
|4,7617
|4,7856
|% 0,23
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,32
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-9,00
|
|Tam
|6.933
|6.984
|-13,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|-1,60
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20VERTU
Yüzde 7.78 oranında artışla 24.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 672, 506 adet işlem
-
15:18GZNMI
Yüzde 8.31 oranında artışla 62.55 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 155 adet işlem
-
15:17ETYAT
Yüzde 7.71 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 089, 554 adet işlem
-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 79 artarak (% 0.44 ) 2, 473
-
15:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, MGROS, DOGUB, DMSAS, YGYO, ASUZU, KERVN, KONTR, VKFYO, OBASE