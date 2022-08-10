***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 15:23
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054126
BIST
15:092.800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 14,46
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
15:0917,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0592
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
15:0918,4246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1469
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4299
En Düşük
18,2578
15:091.035,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.035,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MGROS
|66,10
|382.945.385
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.007.953
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|333.942.130
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|243.785.785
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|13.438.127
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|11.958.529
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.358.227.820
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|156,90
|1.461.025.345
|% -9,62
|
|THYAO
|59,15
|2.331.830.789
|% 0,94
|
|YKBNK
|5,34
|1.607.121.654
|% 1,91
|
|KOZAL
|156,90
|1.461.025.345
|% -9,62
|
|KOZAA
|26,98
|1.358.227.820
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,75
|1.293.868.860
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,34
|1.607.121.654
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,53
|969.799.142
|% 2,02
|
|ZOREN
|2,74
|642.524.596
|% 5,79
|
|ODAS
|3,93
|895.369.255
|% -6,21
|
|TSKB
|3,35
|560.689.402
|% 3,08
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9525
|17,9646
|% 0,37
|
|Euro
|18,4061
|18,4215
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,7023
|21,8112
|% 0,63
|
|Frank
|18,8730
|18,9867
|% 0,87
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,23
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-1,07
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.035
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.893
|6.998
|-12,00
|
|Tam
|6.934
|6.982
|-15,00
|
|Yarım
|3.379
|3.414
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.706
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|-1,62
|
Seans Raporu
15:07
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