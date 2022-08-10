***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 16:50
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054219
BIST
18:002.827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 41,99
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.827
En Düşük
2.764
18:0017,8935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
18:0018,5385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2608
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:001.035,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.035,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MGROS
|66,10
|389.306.386
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.015.976
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.786.859
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.562.992
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|3.098.978
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.519.660
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|15.983.805
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.527.659.331
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.194.762
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,50
|370.187.414
|% -9,65
|
|THYAO
|60,15
|5.296.928.449
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.632.187.505
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.077.563.340
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,64
|1.920.714.580
|% 5,20
|
|GARAN
|16,68
|1.872.107.388
|% 4,05
|
|EKGYO
|3,64
|1.920.714.580
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,41
|2.632.187.505
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,61
|857.539.481
|% 0,77
|
|ODAS
|4,00
|1.271.482.188
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.471.900.910
|% 1,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8916
|17,8935
|% -0,03
|
|Euro
|18,5137
|18,5385
|% 1,43
|
|Sterlin
|21,8781
|21,9879
|% 1,44
|
|Frank
|18,9541
|19,0683
|% 1,30
|
|Riyal
|4,7447
|4,7685
|% -0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,27
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.934
|7.010
|13,00
|
|Yarım
|3.379
|3.427
|6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.713
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,14
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|-1,54
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046