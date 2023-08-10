***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2023 12:31
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183426
BIST
'
13:227.735
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 134,79
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.746
13:2227,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0630
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0531
En Düşük
26,4619
13:2229,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2244
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8564
En Düşük
28,7774
13:221.670,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,69
|Açılış
|: 1.670,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,68
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler13:22
|GLRYH
|11,44
|90.094.945
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|12.519.437
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|8.231.947
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|445.779.030
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,94
|5.706.864
|% -9,95
|
|VERTU
|35,46
|139.247.178
|% -9,31
|
|QNBFL
|185,20
|602.494
|% -8,90
|
|DERIM
|16,34
|68.248.970
|% -8,87
|
|YKSLN
|11,54
|49.888.407
|% -8,41
|
|THYAO
|266,20
|7.843.413.327
|% 2,38
|
|YKBNK
|16,77
|5.800.369.035
|% 4,55
|
|ISCTR
|18,44
|5.504.813.736
|% 4,59
|
|AKBNK
|33,02
|5.191.478.724
|% 6,65
|
|ASTOR
|121,70
|3.292.512.322
|% 3,93
|
|YKBNK
|16,77
|5.800.369.035
|% 4,55
|
|ISCTR
|18,44
|5.504.813.736
|% 4,59
|
|SKBNK
|3,62
|939.598.292
|% 5,85
|
|AKBNK
|33,02
|5.191.478.724
|% 6,65
|
|ADESE
|2,32
|360.255.772
|% 6,91
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0249
|27,0531
|% 0,23
|
|Euro
|29,8110
|29,8564
|% 0,76
|
|Sterlin
|34,4067
|34,5793
|% 0,48
|
|Frank
|30,8266
|31,0123
|% 0,54
|
|Riyal
|7,1890
|7,2251
|% 0,19
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|7,50
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,36
|
|Cumhuriyet
|11.378
|11.550
|-36,00
|
|Tam
|11.128
|11.208
|-7,00
|
|Yarım
|5.572
|5.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.815
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,83
|0,14
|
|B. Petrol
|87,45
|87,45
|-0,10
|