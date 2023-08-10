***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2023 12:31
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183428
BIST
'
13:237.727
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 125,99
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.746
13:2327,0432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0531
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0432
En Düşük
26,4619
13:2329,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2171
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8491
En Düşük
28,7774
13:231.669,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.669,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,68
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler13:21
|GLRYH
|11,44
|89.478.086
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|12.498.715
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|8.231.947
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|445.620.992
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,94
|5.674.129
|% -9,95
|
|VERTU
|35,48
|138.277.569
|% -9,26
|
|DERIM
|16,30
|67.922.153
|% -9,09
|
|QNBFL
|185,20
|602.494
|% -8,90
|
|YKSLN
|11,55
|49.532.173
|% -8,33
|
|THYAO
|266,20
|7.803.541.320
|% 2,38
|
|YKBNK
|16,69
|5.563.889.818
|% 4,05
|
|ISCTR
|18,32
|5.271.142.003
|% 3,91
|
|AKBNK
|32,88
|5.050.330.799
|% 6,20
|
|ASTOR
|121,90
|3.257.468.421
|% 4,10
|
|YKBNK
|16,69
|5.563.889.818
|% 4,05
|
|ISCTR
|18,32
|5.271.142.003
|% 3,91
|
|SKBNK
|3,60
|928.795.391
|% 5,26
|
|AKBNK
|32,88
|5.050.330.799
|% 6,20
|
|ASGYO
|19,15
|3.040.136.304
|% -5,48
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0342
|27,0397
|% 0,18
|
|Euro
|29,8051
|29,8489
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,3990
|34,5715
|% 0,46
|
|Frank
|30,8239
|31,0096
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1887
|7,2248
|% 0,18
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,55
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-30,00
|
|Tam
|11.129
|11.209
|-6,00
|
|Yarım
|5.573
|5.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.815
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,14
|
|B. Petrol
|87,39
|87,39
|-0,16
|