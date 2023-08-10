***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2023 12:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183434
BIST
'
13:247.728
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 127,15
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.746
13:2427,0403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0502
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
13:2429,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2208
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8528
En Düşük
28,7774
13:241.670,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.670,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,68
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler13:22
|ORGE
|38,50
|162.578.615
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|12.519.437
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|8.231.947
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|445.779.030
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,94
|5.706.864
|% -9,95
|
|VERTU
|35,42
|139.613.152
|% -9,41
|
|QNBFL
|185,20
|602.494
|% -8,90
|
|DERIM
|16,35
|68.289.012
|% -8,81
|
|YKSLN
|11,53
|49.926.426
|% -8,49
|
|THYAO
|266,00
|7.870.689.293
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,80
|5.938.722.192
|% 4,74
|
|ISCTR
|18,48
|5.607.634.738
|% 4,82
|
|AKBNK
|33,04
|5.265.110.946
|% 6,72
|
|ASTOR
|121,50
|3.337.250.637
|% 3,76
|
|YKBNK
|16,80
|5.938.722.192
|% 4,74
|
|ISCTR
|18,48
|5.607.634.738
|% 4,82
|
|SKBNK
|3,61
|951.249.705
|% 5,56
|
|AKBNK
|33,04
|5.265.110.946
|% 6,72
|
|ADESE
|2,31
|364.216.281
|% 6,45
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0346
|27,0401
|% 0,19
|
|Euro
|29,8102
|29,8553
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,3976
|34,5701
|% 0,46
|
|Frank
|30,8238
|31,0095
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1888
|7,2249
|% 0,18
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|7,06
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.670
|7,34
|
|Cumhuriyet
|11.378
|11.550
|-36,00
|
|Tam
|11.126
|11.206
|-9,00
|
|Yarım
|5.571
|5.629
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.814
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,14
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|-0,14
|