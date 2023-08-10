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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor

10.08.2023 12:38
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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Açıklamalar

01.01.2023-30.06.2023 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183443


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ORGE 38,50 163.414.272 % 10,00  
OYLUM 6,49 12.537.285 % 10,00  
GLRYH 11,44 91.434.868 % 10,00  
TETMT 895,40 8.231.947 % 10,00  
KENT 248,70 3.482.297 % 10,00  
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Dolar 27,0367 27,0432 % 0,20  
Euro 29,8050 29,8491 % 0,73  
Sterlin 34,3990 34,5715 % 0,46  
Frank 30,8239 31,0096 % 0,53  
Riyal 7,1887 7,2248 % 0,18  
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13:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 7,64  
Altın Gr. 1.670 1.670 7,55  
Cumhuriyet 11.384 11.556 -30,00  
Tam 11.129 11.209 -6,00  
Yarım 5.573 5.630 -3,00  
Çeyrek 2.786 2.815 -2,00  
Gümüş.Ons 22,80 22,84 0,16  
Gümüş Gr. 19,81 19,83 0,14  
B. Petrol 87,39 87,39 -0,16  
Seans Raporu 13:23
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