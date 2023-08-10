***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2023 12:47
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar01.01.2023-30.06.2023 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183450
BIST
'
13:257.725
En Düşük
|Değişim
|: 1,64%
|| 124,53
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.746
13:2527,0403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0502
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
13:2529,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2208
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8528
En Düşük
28,7774
13:251.670,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.670,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,68
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler13:23
|GLRYH
|11,44
|90.094.945
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|12.519.437
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|8.231.947
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|445.779.030
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,94
|5.706.864
|% -9,95
|
|VERTU
|35,46
|139.247.178
|% -9,31
|
|QNBFL
|185,20
|602.494
|% -8,90
|
|DERIM
|16,34
|68.248.970
|% -8,87
|
|YKSLN
|11,54
|49.888.407
|% -8,41
|
|THYAO
|266,20
|7.843.413.327
|% 2,38
|
|YKBNK
|16,77
|5.800.369.035
|% 4,55
|
|ISCTR
|18,44
|5.504.813.736
|% 4,59
|
|AKBNK
|33,02
|5.191.478.724
|% 6,65
|
|ASTOR
|121,70
|3.292.512.322
|% 3,93
|
|YKBNK
|16,77
|5.800.369.035
|% 4,55
|
|ISCTR
|18,44
|5.504.813.736
|% 4,59
|
|SKBNK
|3,62
|939.598.292
|% 5,85
|
|AKBNK
|33,02
|5.191.478.724
|% 6,65
|
|ADESE
|2,32
|360.255.772
|% 6,91
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0346
|27,0401
|% 0,19
|
|Euro
|29,8102
|29,8553
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,4067
|34,5793
|% 0,48
|
|Frank
|30,8266
|31,0123
|% 0,54
|
|Riyal
|7,1890
|7,2251
|% 0,19
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|6,96
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.378
|11.550
|-36,00
|
|Tam
|11.122
|11.202
|-13,00
|
|Yarım
|5.569
|5.627
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.813
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,14
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|-0,14
|