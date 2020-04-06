***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 09:16
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.283,82 % 0,01407 % 0,00382 % 27,16
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1.205,83 % 0,0008 % 0,00202 % 252,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834837
BIST
15:0791.391
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 1.837,94
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:076,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0450
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:077,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:07357,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 6,58
|Açılış
|: 357,16
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.807.449
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.610.994
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.750.867
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.476
|% 9,99
|
|TUKAS
|9,37
|1.549.370
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.187.500
|% -7,82
|
|RALYH
|7,52
|1.120.082
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|426.035.372
|% 2,12
|
|SASA
|9,13
|376.179.417
|% 8,43
|
|PETKM
|3,46
|358.982.374
|% 1,47
|
|THYAO
|9,13
|314.245.359
|% 2,24
|
|PGSUS
|36,28
|247.608.110
|% 8,95
|
|IHLGM
|1,06
|127.632.069
|% 6,00
|
|PETKM
|3,46
|358.982.374
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,86
|174.538.501
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.610.994
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|34.905.983
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3066
|8,3482
|% 0,83
|
|Frank
|6,9009
|6,9424
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.641
|21,72
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,03
|33,03
|-1,08
|