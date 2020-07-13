***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 12:25
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.283,82 % 0,01099 % 0,00372 % 33,87
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 2.730,94 % 0,00084 % 0,00445 % 527,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859315
BIST
13:45117.214
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 2.405,61
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.415
En Düşük
116.126
13:456,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
13:457,7840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
13:45399,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,11
|Açılış
|: 399,07
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|15.956.692
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.298.902
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.155.402
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,21
|492.238
|% -9,97
|
|VKFYO
|5,11
|1.844.684
|% -9,88
|
|OSMEN
|11,92
|49.826
|% -8,31
|
|TACTR
|5,50
|163.945
|% -6,78
|
|TSPOR
|5,90
|434.183.361
|% -5,45
|
|EKGYO
|2,24
|1.015.542.685
|% 3,70
|
|THYAO
|11,95
|636.486.552
|% 1,01
|
|ODAS
|2,87
|455.571.315
|% 6,69
|
|TSPOR
|5,90
|434.183.361
|% -5,45
|
|TRKCM
|4,60
|346.020.860
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,24
|1.015.542.685
|% 3,70
|
|ODAS
|2,87
|455.571.315
|% 6,69
|
|IHLGM
|1,78
|222.171.093
|% 7,88
|
|ZOREN
|2,71
|256.043.666
|% 6,69
|
|DOHOL
|2,27
|205.642.991
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6221
|8,6653
|% -0,15
|
|Frank
|7,2593
|7,3031
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,42
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.656
|2.696
|6,00
|
|Tam
|2.671
|2.681
|8,50
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,60
|