***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 08:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 297.749,1 % 0,03683 % 0,00843 % 22,88
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 221.733,89 % 0,00099 % 0,00628 % 631,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880980
BIST
11:091.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:097,9091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9095
En Düşük
7,8718
11:099,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0107
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:09487,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 487,79
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KLGYO
|14,08
|10.226.600
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.832
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.743.087
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|691.819
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,61
|546.271.028
|% 3,44
|
|GARAN
|7,12
|240.460.600
|% -0,28
|
|SASA
|17,57
|239.352.749
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,59
|207.673.724
|% 0,28
|
|SISE
|6,87
|199.817.218
|% -0,43
|
|ODAS
|3,61
|546.271.028
|% 3,44
|
|SKBNK
|1,76
|155.173.424
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,17
|135.102.057
|% 3,83
|
|KRDMD
|3,59
|207.673.724
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|101.452.292
|% 0,54
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9054
|7,9091
|% 0,26
|
|Euro
|9,3173
|9,3224
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2593
|10,3107
|% -0,14
|
|Frank
|8,6388
|8,6908
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0992
|2,1098
|% 0,16
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-2,53
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|0,16
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24ERSU
Yüzde 6.59 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 296, 944 adet işlem
-
11:23TBORG
Yüzde 6.48 oranında artışla 19.89 lira fiyatla işlem gören hissede 966, 985 adet işlem
-
11:22TUKAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 029, 748 adet işlem
-
11:21BNTAS
Yüzde 6.69 oranında artışla 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 754, 101 adet işlem
-
11:20XU100
Endeks 1, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 5, 187.00 milyon TL de