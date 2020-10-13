***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 08:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 694.900,12 % 0,03221 % 0,06343 % 196,92
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 62.820,06 % 0,00095 % 0,00573 % 601,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880984
BIST
11:191.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:197,9075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:199,3318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:19488,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 488,18
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:19
|KLGYO
|14,08
|10.323.695
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.893.902
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|291.196
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|AVOD
|11,02
|47.527.497
|% 9,98
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|694.316
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|TKURU
|401,20
|862.179
|% -9,98
|
|ODAS
|3,61
|554.591.826
|% 3,44
|
|OYAKC
|8,56
|155.769.753
|% 4,39
|
|ITTFH
|8,68
|153.398.505
|% 7,96
|
|ZOREN
|2,84
|139.119.136
|% -1,39
|
|POLHO
|4,19
|111.475.523
|% -1,64
|
|ODAS
|3,61
|554.591.826
|% 3,44
|
|EKGYO
|1,84
|103.273.229
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,04
|111.115.698
|% -0,49
|
|IHYAY
|1,41
|54.025.625
|% -1,40
|
|IHLGM
|1,60
|49.245.963
|% -1,23
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9025
|7,9075
|% 0,24
|
|Euro
|9,3264
|9,3318
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2680
|10,3195
|% -0,05
|
|Frank
|8,6438
|8,6959
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1005
|2,1110
|% 0,21
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-2,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|0,21
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:31BSOKE
Yüzde 5.43 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 203, 374 adet işlem
-
11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SAHOL, KOZAA
-
11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, DOHOL, TTKOM
-
11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 5 kaybederek (% -0.05 ) 1, 073
-
11:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ETYAT, OSTIM, UZERB, IZFAS, BMELK, VANGD, KERVN, KLGYO, DAGI