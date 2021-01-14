***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 14:01
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.186.969,12 % 0,0291 % 0,05839 % 200,66
T.IŞ BANKASI A.S. 222.263,82 % 0,0009 % 0,01093 % 1.209,05
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 116.969,77 % 0,021 % 0,00575 % 27,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902083
BIST
15:241.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.553
15:247,3793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0235
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:248,9768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9720
15:24437,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,89
|Açılış
|: 437,37
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:24
|PKENT
|979,00
|2.158.325
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|25.951.580
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.021.625
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.443.123
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,22
|1.641.188.020
|% -0,45
|
|DOHOL
|3,67
|1.421.249.860
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,50
|970.386.888
|% -0,61
|
|TCELL
|16,91
|948.293.981
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,47
|909.053.354
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,64
|823.614.256
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,67
|1.421.249.860
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,47
|909.053.354
|% 0,82
|
|TSKB
|1,89
|396.489.644
|% -0,53
|
|PETKM
|5,16
|667.116.841
|% -0,39
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3757
|7,3793
|% -0,32
|
|Euro
|8,9707
|8,9768
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% -0,10
|
|Frank
|8,2655
|8,3153
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% -0,27
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,30
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-42,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-40,79
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-19,73
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:36SAFKR
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 468, 421 adet işlem
-
15:35SARKY
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 719 adet işlem
-
15:34ARMDA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 59.30 lira fiyatla işlem gören hissede 299, 239 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 24 kaybederek (% -0.60 ) 1, 687
-
15:32XU100
Endeks 1, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 22, 568.00 milyon TL de