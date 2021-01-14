***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 14:03
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 314.527,27 % 0,00556 % 0,04738 % 851,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902086
BIST
15:361.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,26
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:367,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:368,9762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9655
15:36436,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,80
|Açılış
|: 436,73
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:36
|PKENT
|979,00
|2.164.199
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.208.148
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.347.580
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.562.329
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,23
|1.669.127.410
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,66
|1.424.385.358
|% -3,17
|
|KOZAL
|113,30
|985.959.351
|% -0,79
|
|TCELL
|16,88
|968.728.873
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,47
|964.721.114
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,64
|825.958.114
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,47
|964.721.114
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|1.424.385.358
|% -3,17
|
|TSKB
|1,90
|398.062.704
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|676.852.585
|% -0,39
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3794
|% -0,32
|
|Euro
|8,9685
|8,9762
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0459
|10,0963
|% -0,14
|
|Frank
|8,2568
|8,3066
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% -0,33
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,70
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.907
|2.951
|-43,00
|
|Tam
|2.887
|2.960
|-47,61
|
|Yarım
|1.396
|1.432
|-23,03
|
|Çeyrek
|700
|716
|-11,52
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,79
|55,79
|-0,27
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:50KLMSN
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 090, 740 adet işlem
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15:49OYLUM
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 127, 127 adet işlem
-
15:48DYOBY
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 595, 513 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 14 kaybederek (% -0.66 ) 1, 686
-
15:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, DOHOL