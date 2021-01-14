***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 14:07
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 68.560,75 % 0,03195 % 0,04158 % 130,14
T.IŞ BANKASI A.S. 12.813,08 % 0,00082 % 0,00777 % 953,19
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,01 % 0,03021 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902089
BIST
15:341.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:347,3810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:348,9821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9655
15:34436,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,62
|Açılış
|: 436,92
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:34
|PKENT
|979,00
|2.158.325
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|25.963.477
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.052.780
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.518.127
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,19
|1.660.095.103
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,67
|1.422.252.728
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,10
|980.474.658
|% -0,96
|
|TCELL
|16,90
|952.463.997
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,46
|939.602.500
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,63
|825.108.366
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,46
|939.602.500
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,67
|1.422.252.728
|% -2,91
|
|TSKB
|1,90
|397.308.254
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|672.846.923
|% -0,39
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3733
|7,3810
|% -0,29
|
|Euro
|8,9723
|8,9821
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% -0,10
|
|Frank
|8,2655
|8,3153
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% -0,27
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,86
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|2.907
|2.951
|-43,00
|
|Tam
|2.892
|2.965
|-42,79
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-20,70
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,35
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,83
|55,83
|-0,23
|