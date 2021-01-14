***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 14:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 94.262,21 % 0,01336 % 0,00444 % 33,25
T.IŞ BANKASI A.S. 97.275,29 % 0,00079 % 0,00459 % 582,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902097
BIST
16:251.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:257,3779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:258,9611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:25436,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,95
|Açılış
|: 436,59
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:23
|PKENT
|979,00
|2.176.926
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.619.977
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.855.272
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.868.073
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,23
|1.795.996.946
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,68
|1.452.225.347
|% -2,65
|
|KOZAL
|113,10
|1.035.516.397
|% -0,96
|
|TCELL
|16,88
|1.012.283.578
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,48
|1.008.908.104
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,63
|858.213.246
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,48
|1.008.908.104
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,68
|1.452.225.347
|% -2,65
|
|TSKB
|1,88
|407.988.669
|% -1,05
|
|YYAPI
|2,26
|297.710.257
|% 6,60
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3716
|7,3780
|% -0,34
|
|Euro
|8,9528
|8,9584
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0187
|10,0689
|% -0,41
|
|Frank
|8,2374
|8,2870
|% -0,83
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% -0,44
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,93
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-44,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,33
|
Seans Raporu
16:23
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16:36RODRG
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 14.58 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 877 adet işlem
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16:35ENKAI
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 555, 291 adet işlem
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 32 kaybederek (% -0.49 ) 1, 689
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16:32XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 25, 321.00 milyon TL de
-
16:32KLMSN
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 184, 652 adet işlem