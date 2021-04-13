***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 08:57
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.183,58 % 0,00027 % 0,00233 % 874,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927048
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1726
En Düşük
8,1377
18:059,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
18:05452,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,15
|Açılış
|: 452,91
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1564
|8,1636
|% 0,17
|
|Euro
|9,7088
|9,7199
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1725
|11,2285
|% 0,05
|
|Frank
|8,7864
|8,8394
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1679
|2,1787
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,59
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|0,28
|