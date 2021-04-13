***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 09:17
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.439,67 % 0,02882 % 0,02881 % 99,94
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 2.889,2 % 0,00076 % 0,00131 % 173,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927072
BIST
10:431.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,67
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.366
10:438,1553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1754
En Düşük
8,1377
10:439,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
10:43453,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,95
|Açılış
|: 453,10
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:43
|MTRKS
|49,56
|3.836.142
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|460.907
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|2.745.218
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.107.808
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|7.626.883
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|314.028
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|KRTEK
|16,79
|11.840.820
|% -9,44
|
|BJKAS
|13,51
|242.032.520
|% 9,93
|
|FENER
|33,68
|221.919.431
|% 7,60
|
|KOZAL
|113,10
|171.385.499
|% 1,07
|
|EREGL
|16,61
|168.648.969
|% 1,28
|
|NTGAZ
|13,97
|149.726.234
|% -6,12
|
|EKGYO
|1,80
|96.102.593
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,07
|60.067.576
|% 0,00
|
|TSKB
|1,31
|36.937.719
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,11
|68.975.265
|% 0,32
|
|ODAS
|3,51
|73.873.930
|% -1,13
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1532
|8,1553
|% 0,07
|
|Euro
|9,7089
|9,7172
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1932
|11,2494
|% 0,24
|
|Frank
|8,7915
|8,8445
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1688
|2,1797
|% 0,11
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,92
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|0,40
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Seans Raporu
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