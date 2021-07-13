***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 11:50
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 2.121,87 % 0,0014 % 0,00042 % 30,14
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.016,57 % 0,02 % 0,00557 % 27,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950596
BIST
14:101.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
14:108,5996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0356
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5904
14:1010,1941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0586
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1711
14:10499,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,02
|Açılış
|: 499,44
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler14:10
|EDATA
|7,33
|84.874.565
|% 9,08
|
|EDIP
|3,44
|32.851.418
|% 8,86
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|YAPRK
|33,40
|13.844.442
|% 8,30
|
|BANVT
|62,95
|1.031.801
|% 6,79
|
|FADE
|14,16
|14.957.798
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.943.872
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|153.444.285
|% -9,73
|
|CASA
|116,00
|334.631
|% -9,52
|
|GARAN
|8,57
|593.923.129
|% -0,81
|
|SASA
|26,38
|357.012.971
|% -0,30
|
|THYAO
|13,24
|348.978.000
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,21
|250.085.101
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,25
|233.106.197
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|153.444.285
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|233.106.197
|% -0,88
|
|GARAN
|8,57
|593.923.129
|% -0,81
|
|TSKB
|1,22
|54.794.776
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|74.497.583
|% -1,10
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5972
|8,5996
|% -0,41
|
|Euro
|10,1890
|10,1941
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,8615
|11,9210
|% -0,78
|
|Frank
|9,3375
|9,3937
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2838
|2,2952
|% -0,50
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,02
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|12,04
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,83
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|0,11
|
Seans Raporu
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